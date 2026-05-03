開催：2026.5.3 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 2 - 0 [Dバックス] MLBの試合が3日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとDバックスが対戦した。 カブスの先発投手は今永昇太、対するDバックスの先発投手はライン・ネルソンで試合は開始した。 2回裏、4番 イアン・ハップ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでカブス得点 CHC 1-0 ARI 8回裏、5番 鈴木誠也 6球目を打