開催：2026.5.3 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 4 - 11 [ブルージェイズ] MLBの試合が3日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとブルージェイズが対戦した。 ツインズの先発投手はコナー・プリ－リップ、対するブルージェイズの先発投手はディラン・シースで試合は開始した。 1回裏、1番 バイロン・バクストン 4球目を打ってライトスタ