韓国の人気チアリーダー、イ・スジンの美脚がファンを魅了している。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式イ・スジンは最近、自身のインスタグラムを更新。シャボン玉の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、コンクリートが敷かれた広々とした屋外で満面のスマイルを見せるイ・スジンが写っている。自身が応援団を疎めるSSGランダースのユニホームに黒のホットパ