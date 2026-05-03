ラ・リーガ第34節が2日に行われ、オサスナとバルセロナが対戦した。2位レアル・マドリードに「11」ポイント差をつけ、ラ・リーガ首位を独走しているバルセロナ。直近は9連勝中と絶好調で、指揮官交代に揺れた“宿敵”が不安定な戦いに終始していることもあり、連覇の可能性が節を追うごとに高まっている。仮に今節オサスナに勝利し、レアル・マドリードが現地時間3日の試合で敗れるか引き分けた場合は、勝ち点差が「13」以上に