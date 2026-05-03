現地５月２日に開催されたブンデスリーガ第32節で、日本代表の伊藤洋輝が所属する王者バイエルンがホームで最下位ハイデンハイムと対戦した。 すでに連覇を決めているバイエルンは伊藤がリーグ戦４試合連続で先発したなか、22分に31分に失点して２点のビハインドを負う。それでも44分にレオン・ゴレツカの直接FK弾で前半のうちに１点を返すと、57分にもゴレツカが同点弾を奪取。76分には勝ち越しを許したものの、90＋11分の