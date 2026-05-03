「スイートピーＳ」（２日、東京）未勝利を勝ち上がったばかりの２番人気カナルサンマルタンが、オークスの最終切符をもぎ取った。３角から早めに動いて先頭に並び掛け、残り２００メートルでゴーサインが出ると先頭へ。最後は外から１番人気のモートンアイランドが迫ると、さらにもうひと伸びして封じ込めた。ルメールは「スタート前のテンションは高いが、道中はとても乗りやすい。３コーナーでポジションを上げたがロスは