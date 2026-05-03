【その他の画像・動画等を元記事で観る】 相葉雅紀が日本各地に出向き、その土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいくテレビ朝日『相葉マナブ』（毎週日曜 18時～）。5月3日放送回のの舞台は、神奈川県逗子市。ゲストには番組初登場となる七五三掛龍也（Travis Japan）を迎え、小峠英二（バイきんぐ）、岡部大（ハナコ）、あばれる君とともに、番組14年目で初となる食材・わかめを収穫し、地元ならではのわかめ料理を学ぶ。