「京王杯スプリングＣ・Ｇ２」（２日、東京）鞍上に迷いはなかった。３番人気のワールズエンドが外の８枠１６番から果敢にハナを奪い、そのまま押し切ってＶ。ゴール前では馬場の真ん中を通って伸びてきた２着馬セフィロに詰め寄られたが、頭差抑えて重賞初制覇を達成した。エスコートしたのは今回がテン乗りだった津村。８枠で難しい状況だったが、パートナーを信じて逃げた。「今までのレースを見てスピードがある子なので