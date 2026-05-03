「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）大阪杯を快勝して、４つ目のＧ１タイトルを狙うクロワデュノールは土曜朝、栗東坂路をゆったりと駆け上がって調整を終えた。見届けた斉藤崇師は「いつも通りの感じでしたし、ここまでは予定通り。１回使ったことで馬も締まってきました。いい状態で臨めそうです」と前回からの上積みを強調していた。大阪杯時はレース当日に坂路入りをしたが「その時に考えることですが、多分乗らないと