「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）阪神大賞典覇者で春の盾制覇も狙うアドマイヤテラの大江祐輔助手を直撃した。◇◇−レース前日は栗東ＣＷを軽く半周した。「微調整で十分ですね。全く疲労感がなくフレッシュな感じを維持できていて、順調だと思います」−前哨戦を勝って挑む。「前走もいい状態で迎えられたので遜色ない状態。一度リフレッシュして改めて立ち上げたけど、何の心配もなく、前走同様にいい