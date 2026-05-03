温室の屋根から差し込む陽光が、青々としたトマトの苗の列に降り注ぎ、つるの間では淡い黄色の小さな花が咲き誇っている。白いロボットがレールに沿ってゆっくりと停止し、ロボットアームを伸ばして識別、位置決め、受粉を一気に行う。これが中国のスマート育種ロボット「吉児（ジーアル）」の日常だ。人民日報が伝えた。異分野融合という新たなアプローチが「吉児」のブレークスルーをもたらした。中国科学院遺伝・発育生物学研究