「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）金曜昼に京都競馬場入りしていたホーエリートは土曜朝はスクーリングのメニュー。泉助手は「装鞍所を３０分、パドックで３０分ですね。徐々に落ち着いてきました」と話した。午後は雨予報だが「降れば降るほどいいタイプ。早めに降ってほしい」と道悪を希望した。