◇パ・リーグソフトバンク5―0楽天（2026年5月2日みずほペイペイ）粘り強く、今回も7回を投げきった。大津が7回無失点で開幕4連勝。今季の成長が刻まれた106球の力投だった。「先発3年目としてしっかり投げきらないといけない。自分の中では“絶対に7回は投げきる”というのを毎試合、目標にしてやっている」8安打を浴び、4回を除き毎回走者を許したが、最後のホームは踏ませなかった。「ボールは悪くなかったので、ヒ