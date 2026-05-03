「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）タガノデュードは今年に入ってオープン入り＆重賞初制覇を果たし日本長距離界の頂点を狙う。大村悠太助手に聞いた。◇◇−レース前日の調整は。「角馬場で普段通りのパターンで。いい感じですね。活気があってリラックスできています」−年明けに３勝クラスを勝ったばかり。「常識レベルでは良くなっている感じですが、Ｇ１で４着というのは想像を超えています」−デビ