◇パ・リーグ日本ハム9−10オリックス（2026年5月2日エスコン）日本ハムは清宮幸が19試合ぶり6号を含む今季初猛打賞など、打線が16安打9得点と奮起しても、球団通算5000勝到達を持ち越した。5点差を追いつかれる展開。再びリードを奪った直後の8回に田中が2死一、二塁を招き、代わった玉井が満塁から逆転三塁打を浴びた。前日に同じ中川を打ち取ったシュートではなく直球を痛打されたことに、新庄監督は「信じ切って使