◇パ・リーグソフトバンク5―0楽天（2026年5月2日みずほペイペイ）ソフトバンクの柳田が楽天戦を欠場した。前日1日の同戦で右膝付近に死球を受け、この日は試合前練習に参加せずに福岡県内の病院で検査を受けた。小久保監督は「骨挫傷です」と説明。「登録抹消はしません。すぐにではないが、10日はかからないだろうという判断です。回復次第、復帰になるでしょうね」と今後の見通しを語り、柳田は「大丈夫です。寝たら