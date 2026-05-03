「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）７３年ぶりの牝馬Ｖを目指すアクアヴァーナルは栗東坂路で最終調整を行った。四位師は「気合が乗って雰囲気もいいね。体は少し減りそうだけど、大一番に向けてしっかりと仕上げられました」と状態の良さを再確認。「相手は強いが、ここでどれだけやれるか」と本番を楽しみにした。