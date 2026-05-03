◇パ・リーグソフトバンク5―0楽天（2026年5月2日みずほペイペイ）代名詞の一発でトンネルから脱出した。ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が2日、楽天戦の4回に32打席ぶりの安打となる6号ソロを放った。前日1日の同戦で連続無安打の自己ワーストを更新したが、信念のフルスイングで4月16日の楽天戦以来となるアーチを左中間席へ描いた。チームは2連勝で、6カードぶりの勝ち越しを決めた。打った瞬間、それと分かる豪