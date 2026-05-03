「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）昨年覇者ヘデントールは午前４時２２分に到着。「去年より３０分早く出発しスムーズに輸送できた。雰囲気は変わらない」と岡本助手。「状態は去年と同じぐらい。馬に自信が出て男らしくなったし体もごつく背が伸びた」と明かし「きれいな馬場で走らせてやりたい」と良馬場を願った。