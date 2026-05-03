◇パ・リーグ日本ハム9−10オリックス（2026年5月2日エスコン）日本ハムのドラフト3位・大塚瑠晏内野手（22）が待望のプロ初本塁打を放った。壮絶な打ち合いとなったオリックス戦で、2点を追う9回2死に代打で登場。2―2から相手の守護神マチャドの157キロ直球を迷わず振り抜いて右翼席に放り込み、1点差に詰め寄った。「2アウトで割り切って打席に入り、追い込まれて速球に合わせ、後ろにつなげば何かあると迷わずにいっ