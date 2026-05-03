阪神７―５巨人（セ・リーグ＝２日）――阪神が七回に高寺の適時打などで４点を奪い、八回にも佐藤のソロで加点。ドリスは通算１００セーブ。巨人は九回に２者連続本塁打で追い上げたが及ばなかった。九回に２本塁打で追い上げたものの、巨人は甲子園で今季初黒星を喫した。最大７０キロ以上の球速差を駆使する阪神の先発左腕、大竹に翻弄（ほんろう）されたのが最後まで響いた。四回の攻撃前。打者が一巡して無安打の巨人ナ