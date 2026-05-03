東京都福生市で男が男子高校生を金づちで殴って逃走した事件で、殺人未遂容疑で逮捕された同市加美平、職業不詳高林輝行容疑者（４４）が、事件翌日の４月３０日早朝には、約７０キロ・メートル離れた千葉県習志野市内にワゴン車で移動していたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁が詳しい経緯を調べている。高林容疑者は２９日午前７時過ぎ、自宅近くの飲食店駐車場で男子高校生（１７）の顔を金づちで複数回殴り、殺