「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）最多勝枠の１枠１番から頂点を狙うヴェルミセルは決戦前日も栗東坂路で元気な姿を披露した。「落ち着いていて、いい雰囲気です」と江藤助手。「スタミナがありバテないので、消耗戦には強いですよ。休み明けの方が走るタイプというのもプラスですね」と激戦の展開を望んでいた。