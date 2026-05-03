全日本プロレスの?恋に臆病な最強レスラー?安齊勇馬（２６）の素顔に迫った。Ａｍａｚｏｎ「プライム・ビデオ」の恋愛リアリティー番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン４（１日配信開始）に参加し、話題沸騰中。史上最年少で３冠ヘビー級王座を体感した強さに加えて「プロレス界一のイケメン」を自称するレスラーだ。取材に応じた安齊は出演の経緯を「欠場しなくちゃいけないし、応援してくださっている人を裏切る形にな