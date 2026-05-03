放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で、ヒロインのひとりを務める上坂（こうさか）樹里の名前を見て、SNSではこのような声が相次いで投稿されている。《上野樹里かと思った》『のだめカンタービレ』（フジテレビ系）で主演を務め、朝ドラ『てるてる家族』にも出演した上野樹里との勘違いが続出しているのだ。ほかにも、テレビには遠藤憲一と滝藤賢一、高橋克実と高橋克典など、「字面そっくりさん」の名前があふれている。