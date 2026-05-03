新生ゼロワンの世界ヘビー級王者・松永準也（２９）が、アニマル浜口ジムとの固い絆を明かした。４月３日の新宿大会でゼロワンを長く支えてきた田中将斗を破り、同王座を奪取した。同８日にはレスリングの五輪メダリスト・浜口京子（４８）の公式Ｘ（旧ツイッター）で、松永が同ジムを訪れ、世界ヘビー級とインターコンチネンタルタッグの２本のベルトを持参し、アニマル浜口会長（７８）、京子らにお披露目したことが報告され