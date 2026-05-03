ノアは２日に春のビッグマッチ・両国国技館大会を開催し、４５３９人（主催者発表）の観衆を動員した。この数字は昨年５月の両国大会（４５２１人）と比較し、ほぼ同数の動員となった。サイバーファイトの武田有弘取締役は「前回のビッグマッチの名古屋（４月１２日）から両国までの期間が非情に短かったなという気持ちはありますね。短いスパンでもビッグマッチをやっていけるよう、団体の力をつけるしかないなと」と分析した