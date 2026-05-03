Ｆ１マイアミ・グランプリ（ＧＰ、決勝３日＝日本時間同４日）を前に盛大に開催されたパーティーが大きな波紋を呼んでいる。欧米のスポーツを扱う国際メディア「スポーツキーダ」は「ＡｐｐｌｅＴＶと、ケリー・ピケやマルガリーダ・コルセイロといった著名なＦ１ドライバーのパートナーたちが、水曜日にマイアミで開催されたイベントをきっかけに、ファンからの批判を浴びることとなった。ヘ・ムニが司会を務めたこのイベン