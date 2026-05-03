●ツインズ4−11ブルージェイズ○＜現地時間5月2日ターゲット・フィールド＞トロント・ブルージェイズが今季最多の11得点を挙げて2連勝。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場し、2試合連発の8号本塁打を放った。2対4と劣勢の6回表、一死走者無しで第3打席を迎えた岡本。2番手右腕トパに対してカウント1-1から内角低めのシンカーを完璧に捉えると、打球速度111.7マイル（約179.8キロ）、飛距離453フィート