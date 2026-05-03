飼い主さんに撫でられて眠そうなあんずちゃん。あくびが出る瞬間にだけ見せてくれる可愛すぎる表情に、悶絶する視聴者が続出しました。 動画は記事執筆時点で再生回数109万回を突破。「酸っぱいもの食べたの？って顔がたまらない」「こんなかわいい生き物存在するのか」といったコメントが寄せられました。 【動画：猫が『あくび』をする直前、『口元』を見ていると……悶絶必至の『尊すぎる光景』】 今にも眠りそうな猫