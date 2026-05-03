産後のボロボロな体に、一番必要なのは休息である。しかし、良かれと思って投入した「義母」というサポートが、かえって家庭の平和を乱す、というのはよく聞く話だ。ガールズちゃんねるに4月下旬、「産後、泊まり込みの義母」というトピックが立ち、そのホラーすぎる展開が注目を集めた。トピ主は、遠方の実母を頼れなかったため、夫の提案で近くに住む義母に手伝いをお願いした。ところが、歩いて5分の距離に住んでいるにもかかわ