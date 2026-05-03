都心への移住と結婚。アラフォー世代にとって、それは人生の大きな転換点だ。しかし、かつて「勝ち組」の象徴だったはずの「世帯年収1000万円」という数字が、今の東京では意外なほど心もとないものとして扱われている。ガールズちゃんねるに4月下旬、「都内で世帯年収が約1000万円の子なし夫婦のリアルな生活について知りたいです」というトピックが立ち、話題を呼んでいる。トピ主は、今秋に結婚を予定している南関東住みのアラ