どうも、ライターをやりながら副業でパチンコ屋近くの景品交換所に詰めている松本ミゾレです。この原稿も祝日の4月29日の午前中に、交換所の中で書いている。暇なので。いやあ、景品交換所はいいねぇ。やることしっかりやって誤差さえ出さなければ、あとは何しても自由。おやつも食べ放題だしテレビもあるし空調も整っているし。僕はここ最近は、シフトに入ったら最低100回腹筋をノルマ付けている。夏も近いし。交換所でやっちゃい