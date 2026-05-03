◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（５月２日、東京ドーム）井上尚弥の父・真吾トレーナー（５４）はスポーツ報知に手記を寄稿。「チーム井上」で一丸となり、日本ボクシング史上最大の一戦に全てを注いだ舞台裏と、キャリアの集大成へと向かう最強王者へ、父としての思いを明かした。