神戸が三重との接戦を制して５連勝。勝ち点を７１まで伸ばし、埼玉（勝ち点６９）を抜いて首位に浮上した。前節から先発を６人入れ替えて臨んだホスト最終戦。レギュラーシーズンの１位突破に王手をかけたが、デイブ・レニーヘッドコーチ（ＨＣ、６２）は「本来のパフォーマンスが出せなかった。準備の部分を確認していく」と手綱を引き締めた。最終節は１０日、敵地で３位の東京ベイと対戦する。辛くも逃げ切っての首位浮上。