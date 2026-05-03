◆高校野球春季兵庫県大会▽準決勝高砂２―１東洋大姫路（２日・ウインク球場）高砂が東洋大姫路を相手に接戦を制し、初の決勝進出を決めた。６安打１失点で完投した左腕の杉山龍作主将（３年）は拳を突き上げた。「感情が出てしまいました。普段は顔に出さないようにしていたのですが…」。昨年４月に亡くなった元阪神・小山正明さんの母校が３７年ぶりの４強入りから、さらに歩を進めた。昨秋に県２回戦で明石商に１―２