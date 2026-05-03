◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス第２日（２日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）悪天候による３日間短縮競技の第２ラウンドが行われ、プロ２年目の平塚新夢（あむ、２６）＝Ｋｎｏｍａｋ＝が５位で出て８バーディー、３ボギーで自己最少の６７を２日連続でマークし、首位と２打差の２位に浮上した。国が指定する難病「成人発症スチル病」を乗り越え、プロテストは７度目の挑戦で合格した苦労