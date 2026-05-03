元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が、2日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜午後1時59分）に出演。夫婦円満の秘訣（ひけつ）について語った。この日の番組には、北斗と夫の佐々木健介（59）が出演。おしどり夫婦で知られる2人だが、北斗は夫婦円満の秘訣について「妻にはいいものを食べさせる」を挙げる。「何かっていうと、（家で出された食事に）『また同じもの？』とかって言う人、いるじゃないで