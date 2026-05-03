タレントの大沢あかねが、きょう3日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演する。【写真】「めちゃくちゃかわいい」“バッサリ”カットの新ヘアを披露した大沢あかね10代前半のころから、ティーンのスターとしてティーン誌の表紙をたびたび飾り、自他共に認めるカリスマ伝説を作ってきた大沢。ティーン誌を卒業してからも、バラエティー番組で活躍を続けたが、3人の子のママとなり、いつしか自分