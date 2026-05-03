5人組グループ・嵐の相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいくテレビ朝日系バラエティー『相葉マナブ』（毎週日曜後6：00）3日の放送では、Travis Japan・七五三掛龍也が登場する。神奈川・逗子市を舞台に小峠英二（バイきんぐ）、岡部大（ハナコ）、あばれる君とともに、番組14年目で初となる食材・わかめを収穫し、地元ならではのわかめ料理を学ぶ。【写真】わかめを手にニコニコ顔の七五三掛龍