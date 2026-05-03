明石家さんま（70）が2日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。体調不良により当面の間休養することを発表したお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（53）を心配した。さんまは「いつまで休むのか、まだ分からないことやから。日村はよく知っているけど、何の連絡もないねんけど…」と心配し、「どういう状態で休んでいるのか、声なのか、体調なのか。疲労がたまっているのか分からない」と気遣った。「み