ABC テレビは5月3日午後1時55分から、『スーパーベースボール 阪神×巨人』を生中継で届ける。【写真】「阪神対巨人」解説を務めるWBCコーチ陣今シーズンもプロ野球中継の『スーパーベースボール』を届ける。5月3日、宿命の対決「阪神対巨人」を、ABC テレビ・テレビ朝日系列で全国生中継（※一部地域を除く）する。放送席には、球界を代表する豪華な３名が集結。一昨年まで指揮を執り、タイガースを38年ぶりの頂点へと導い