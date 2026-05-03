井上と中谷の激闘は日本のファンを熱狂させ、世界を魅了した(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext日本ボクシング史、いや近年の国内スポーツで見ても稀有なイベントになった。5月2日、世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥（大橋）が世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）を破った激闘がメインカードに据えられたボクシング興行は5万5000人の生観戦チケットが即完。会場となった東京ドームはアンダーカードから超満員となり、