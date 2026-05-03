三田寛子（60）が2日、インスタグラムを更新。神谷町小歌舞伎の2日目を伝え、着物姿を披露した。三田は「神谷町小歌舞伎本日二日目11時と16時開演開場は45分前となっております」と伝え、着物姿を披露した。そして「グッズや浅草公会堂の一階ではさまざまなお店も出店され賑わっておりますぜひともお出まし下さいお待ちしております」と呼びかけた。この投稿に「寛子さん素敵」「いつも可愛すぎですね」「綺麗やなあ」な