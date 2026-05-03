レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの南真琴（32）が2日、インスタグラムを更新。3〜4日に静岡・富士スピードウェイで開催されるスーパーGT第2戦「2026 AUTOBACS SUPER GT Round2 FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL」の告知をした。南は「明日からはSuperGT Rd．2富士」と書き出し、「WedsSport BANDOHブースにてサイン撮影会を行います！」と伝え、スケジュールを発表し、「みんな会いにきてね」と呼びかけた。そして「