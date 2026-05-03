グラビアアイドルの山田あい（22）が2日、インスタグラムを更新。水着姿を公開した。山田は「沖縄ならこれで街歩けそう！！」とつづり、胸元の大きく開いた変形ハイレグ水着ショットを披露した。この投稿に「最強」「凄い」「ガン見です」「ダメやと思う笑見たいけど笑笑」「皆、見まくります」「ウチの近所もこれで歩いてほしい」などのコメントが寄せられている。