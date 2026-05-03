女優で歌手の、すみれ（35）が2日、自身のインスタグラムを更新。大胆なファッションコーディネートを投稿した。「N21×W大阪N21 Afternoon Tea＆POP UP STORE at W大阪とてもかわいかった＆楽しかった」とつづり、淡いグリーンのジャケットに同色のショートパンツ姿をアップした。アフタヌーンティーなどの楽しみながら、脚線美も披露。胸元は黒のランジェリーがチラリとのぞいた。ファンやフォロワーからも「美しすぎるんだ