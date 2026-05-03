モデルで女優の内田理央（34）が2日、インスタグラムを更新。ハワイでの写真をアップした。内田は「GWどこも行かないのでいつかのハワイの思い出あげさせて下さい笑ハレクラニのプールこの前に海入ったから髪びちょびちょ」とつづり、ハワイを満喫する写真を投稿。さわやかな青い水着を着用し、美しいデコルテや胸元を露出させたショットを披露した。内田はさらに、パンケーキや水上バイクを楽しむ姿を次々と投稿している。