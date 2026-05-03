女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が2日までにインスタグラムを更新。笑顔ショットに反響が寄せられている。小池は「5月こんにちは正直、え、もう来たの？って感じだけどお散歩日和いっぱいください〜」とつづり、透け感のあるトップスをめくり上げ、ランジェリーをチラ見せする笑顔ショットを公開した。この投稿に「めちゃ可愛い」「今日もベストな満点笑顔！」「超カワイイ」「抱きしめたくなるかわいさ最高キュート」