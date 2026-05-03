ダンスグループ「CYBERJAPAN DANCERS」のYUYUが2日、インスタグラムを更新。3〜4日に静岡・富士スピードウェイで開催されるスーパーGT第2戦「2026 AUTOBACS SUPER GT Round2 FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL」の告知をした。YUYUは「@seloctagontokyo_official楽しかった」と書き出し、「皆さんはどんなゴールデンウィークをお過ごしですか？？？」と尋ね、黒のエナメル調のコスチュームで、振り向きショットを公開した。そして「